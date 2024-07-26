Сербский хор и частушки: чем удивит фестиваль русской культуры в Свияжске

Минтимер Шаймиев: «Наш народ видел многое, и не с такими трудностями мы сталкивались. Но народ у нас сильный, так что пройдем через все»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«От возрождения нашего материального достояния к этапу духовного возрождения»

Сегодня на острове-граде Свияжске состоялось торжественное открытие фестиваля «Духовное единство России – послание миру!».

«Восстанавливая объекты мусульманской культовой архитектуры XI-XIII веков в Болгаре, величественные ансамбли XVI-XIX веков православных монастырей Свияжска, передавая будущим поколениям бесценное наследие, мы переходим от возрождения нашего материального достояния к этапу духовного возрождения.

Я рад приветствовать всех участников и зрителей фестиваля «Духовное единство России – послание миру», который проходит на исторических землях – на объектах, признанных мировым наследием ЮНЕСКО.

На фестивале под открытым небом участвуют представители разных национальностей, религий, которые через века пронесли свою самобытность, сохраняя традиции, духовное богатство нашей многонациональной, многоконфессиональной Российской Федерации», – говорится в официальном обращении Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева к участникам фестиваля.

«День подобрали хороший, потому что дождь нужен для хлебов»

Минтимер Шаймиев сам лично принял участие в церемонии открытия. Она началась с выступления народных коллективов, после чего первый Президент Татарстана обратился к собравшимся с приветственным словом. Когда ведущий объявил о выступлении Минтимера Шаймиева, к сцене устремилось еще больше людей. Они радостно приветствовали его аплодисментами. Несмотря на дождь, мало кто прятался под навесами – все старались быть ближе к сцене.

«Спасибо, что собрались, несмотря на непогоду, чтобы увидеться и посмотреть друг другу в глаза! Это очень дорого, я это очень ценю. Давно надо было встретиться. День подобрали хороший, потому что дождь нужен для хлебов», – сказал Шаймиев.

Государственный Советник республики поблагодарил местных жителей за их работу.

«Хочу напомнить, что в прошлом году музеи Свияжска посетили 1,74 млн человек. Это немало. Туризм приносит хорошие доходы. Надо работать в этом направлении. Республика в этом плане неплохо справляется», – отметил он.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, как важно любить место, в котором ты родился и живешь. «Главное, чтобы был мир, сейчас мы все этим обеспокоены. Наш народ видел многое, и не с такими трудностями мы сталкивались. Но народ у нас сильный, так что пройдем через все», – заключил он.

После этого народные коллективы исполнили для Минтимера Шаймиева со сцены «Многая лета». Государственный Советник с удовольствием прогулялся по основным площадкам фестиваля и пообщался с людьми.

С 26 по 28 июля в свияжских храмах будут звучать духовные песнопения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От XVI века до наших дней

Гостей праздника в Свияжске познакомят с русской культурой в разных ее проявлениях: в духовной сфере, фольклорной музыке, живописи, архитектуре и ремеслах. Все эти грани мастерства русского народа будут отражены, начиная с XVI века до наших дней.

С 26 по 28 июля в свияжских храмах будут звучать духовные песнопения – выступят 12 хоров из разных уголков России. Гостями из соседних стран станут ансамбль «Канторы Рима» из Эстонии, а также сербский византийский хор «Моисей Петрович» из Белграда. На Рождественской площади выступят фольклорные коллективы, гости фестиваля смогут потанцевать и поводить хороводы. Также большая программа подготовлена для детей.

Организаторы обещают, что каждый из трех дней фестиваля в Свияжске будет посвящен отдельной эпохе, с характерными для нее особенностями.

Каждый из трех дней фестиваля в Свияжске будет посвящен отдельной эпохе, с характерными для нее особенностями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Душеполезные песни на каждый день»

Уже первый день фестиваля получился по-настоящему ярким – фольклорную часть представило трио: мэтры русского фольклора Сергей Старостин, Андрей Котов и Владимир Волков, который играет на контрабасе и клавишных в группе «АукцЫон». Артисты выступили с программой «Душеполезные песни на каждый день».

Хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Ладони». Творчество этого коллектива основано на музыке известного гусляра Максима Гавриленко. Выступают они с такими музыкальными инструментами, как бас-гитара, гобой, клавиши и барабаны.

Третий и последний день праздника в Свияжске завершит один из самых известных фолк-коллективов России – группа «Отава-Ё».

Для детей здесь подготовили огромное множество развлечений на все дни фестиваля. Малышей и тех, кто постарше, ждут ремесленные мастер-классы и народные игры. В программе не только интеллектуальные и творческие развлечения – детей также ждут спортивные задания: лапта, горелки, городки, игры на ловкость и хороводные игры.

Для детей подготовили множество развлечений на все дни фестиваля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадку «Детское царство» организовал коллектив «Духов день» из Казани.

«Здесь очень много разных мастер-классов. И лозоплетение, и веночки на голову мы с ребятами здесь делаем. Предлагаем малышам сделать поделки из фетра и кашмы. Очень много всего. Они у нас здесь играют в шашки с конфетами: выиграл – съел конфетку. Детям очень нравится», – рассказала одна из организаторов площадки Нина Сафронова.

Помимо этого, в Ленивом торжке петрушечник Всеволод Мизенин из театра «Папьемашенники» даст серию представлений. Здесь же выступит фолк-бэнд «Притоп Тритона» в стиле фолк-н-хоп.

«Место особенное, душевное»

Коллектив «Владимирские рожечники» исполнил произведения с использованием народного инструмента под названием «владимирский рожок». Руководитель коллектива Александр Лебедев рассказал, что Свияжск очень напоминает им родной город Владимир.

«Мы впервые в Свияжске и в Татарстане. Наша Владимирская земля тоже изобилует старинными церквями, поэтому мы чувствуем себя как дома. Вчера удалось погулять по Казани, прошлись по улице Баумана, и нас очень удивило, что на старинных зданиях у вас сохранились свои национальные особенности, надписи и лепнина. У нас в городе этого мало осталось. Это действительно вносит свой, национальный колорит», – отметил артист.

Он рассказал, что в Свияжске они представят свою традиционную программу.

«Мы играем на нашем старинном инструменте – владимирском рожке. Наш коллектив существует уже больше 30 лет, но до нас во Владимире было много таких коллективов, мы продолжаем их дело. Сейчас этот инструмент потихоньку возрождается, мы стараемся, чтобы он звучал из каждого утюга», – рассказал он.

Уже первый день фестиваля получился по-настоящему ярким Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди с удовольствием подключались к активностям, которые подготовили организаторы: пели частушки, играли на трещотках и танцевали.

Дамира приехала с мужем и маленьким сыном из Нижнекамска. В Свияжске она впервые. Говорит, что потрясена местными видами.

«Мы не знали, что здесь будет такой праздник! Приятно удивлены. Решили просто интересно провести выходные, и нам так повезло», – сказала гостья фестиваля.

Елена приехала с семьей из Москвы: «Мы впервые здесь, очень нравится эта разнообразная программа, так много всего. И песни, и мастер-классы. Обязательно посетим все площадки», – поделилась она.

Еще одна гостья из Москвы, Галина, рассказала, что ей настолько понравился Свияжск, что она приехала во второй раз.

«Такой хороший фестиваль: здесь весело, красочно. Нам здесь очень нравится с сыном. Место особенное, душевное. Здесь очень хорошо. В Москве мы никуда не ходим, наверное, уже приелось все, а сюда с удовольствием приезжаем», – рассказала женщина.

Для гостей Свияжска организаторы фестиваля подготовили мероприятия еще на одной площадке – в «Доме Крылосова». Там пройдут мастер-классы по каллиграфии и иконописи для всех желающих. Насыщенная программа дополнится выставкой «Русская духовная певческая культура: книжные памятники и исследования», которую подготовили совместно с Научной библиотекой им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета и Библиотекой Казанской православной духовной семинарии.

В Болгаре покажут оперу «Кара пулат» с эффектом световой 3D-визуализации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль в Болгаре пройдет в августе

Проект «Духовное единство России – послание миру!» продолжится в Болгаре, он пройдет с 16 по 18 августа. Здесь откроется этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Будет работать выставка «Арабографическая каллиграфия», пройдет лекция «Знаки и символы в шамаилях».

Здесь, под открытым небом, покажут оперу «Кара пулат» с эффектом световой 3D-визуализации – декорации будут проецироваться проямо на стенах памятника XIV века.

Также гостей ждет концертная программа Государственного камерного хора Республики Татарстан, выступление заслуженного деятеля искусств России, поэта Владислава Маленко. В программе выступление этнической группы Otyken из Сибири.

Как в Свияжске, так и в Болгаре будут организованы различные мастер-классы. А для юных зрителей приготовили премьеру – восьмисерийный мультфильм «Легенды о Болгаре». Подробнее о программе – на сайте Болгарского музея-заповедника.