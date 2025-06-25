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Культура 25 июня 2025 11:59

В Болгаре перенесли намеченный на август реконструкторский фестиваль «Битва эпох»

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В Болгаре перенесли намеченный на август реконструкторский фестиваль «Битва эпох»
Фестиваль «Битва эпох» в 2023 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всероссийский фестиваль средневекового боя «Великий Болгар. Битва эпох», который должен был пройти в Болгаре 9 и 10 августа этого года, перенесен на 27 и 28 сентября. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с переносом будет изменена программа. О всех изменениях в программе мы напишем в ближайшее время», – отмечается в сообщении.

Причины, по которым организаторы «в минувшую пятницу» приняли решение о переносе фестиваля на другие даты, не раскрываются.

Некоторые желавшие посетить мероприятие любители исторической реконструкции пишут в комментариях, что теперь у них это не получится, а другие отмечают, что ожидали подобного развития событий.

Реконструкторский фестиваль «Великий Болгар» проходил на территории Болгарского музея-заповедника каждое лето с 2014 по 2022 год. В 2023-м он был переименован в «Битву эпох» и прошел в Мамадышском районе РТ у села Средние Кирмени, а в 2024-м фестиваль приняла Йошкар-Ола.

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#фестиваль великий болгар
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