В Болгаре отреставрируют здание земской управы

В Болгаре приведут в порядок здание бывшей земской управы – объект культурного наследия регионального значения. Проект его реставрации и приспособления согласовал Комитет РТ по охране ОКН, сообщает пресс-служба ведомства.

Старую деревянную обшивку здания заменят на новую с аутентичным профилем досок и историческим цветом. Окна и двери изготовят по прежним образцам. По старинным фотографиям будут воссозданы резные наличники, ажурные подзоры, балкон и башенка.

Внутри будет сохранена прежняя планировка. Тут отреставрируют старинные лестницы и двери, по старинным технологиям восстановят полы, потолочные карнизы и отделку.

Запланировано и обновление инженерных сетей, но это будет сделано так, чтобы не повредить аутентичности интерьера.

Двухэтажное здание земской управы Спасского уезда было построено в конце XIX века. После революции 1917 года тут собирались политические активисты, занимавшиеся формированием новых структур местной власти. В советское время здесь размещались различные организации, включая Куйбышевский райисполком народных депутатов.

Сейчас памятник нуждается в серьезной реставрации. После ее завершения тут откроется современный молодежный центр, включающий творческие мастерские, клубы и залы.

