Здание земской управы в Буинске станет объектом культурного наследия

В Буинске здание земской управы конца XIX века включат в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия.

Старинный особняк «Здание земской управы, где размещалась 1-я уездная ячейка РСДРП(б)» (1888-1904 годов, 1918-1920 годов), расположен по улице Ленина, дом 52. Здание внесут в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Архитектурный облик строения отражает черты исторического стиля конца XIX века с элементами византийской и романской архитектуры. Старинный особняк является образцом гражданских построек Буинска. Сооруженный в формах эклектики «кирпичного стиля» конца XIX, он сохраняет первоначальный кирпичный объём, аутентичные элементы декора фасадов и представляет ценность для изучения истории развития архитектурной мысли Буинска, Буинского района и Республики Татарстан.

В особняке располагалась первая земская управа, которая занималась вопросами здравоохранения, образования, хозяйственного устройства и благоустройства территорий. Важные общественно-политические события начала XX века также происходили в историческом здании: создание Совета рабочих и солдатских депутатов, формирование уездного исполнительного комитета и организация первой ячейки РСДРП(б).

Позднее в здании размещались районный архив, отдел образования и статистики, комплексный социальный центр. Сегодня здание используется различными муниципальными учреждениями и является выявленным объектом культурного наследия.