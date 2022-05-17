В более чем полусотню детских садов Альметьевского района РТ вновь вернули тепло

В 54 детских садах Альметьевского района Татарстана по инициативе главы муниципалитета Тимура Нагуманова вновь дали отопление. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Всего в городе и районе насчитывается 88 детских садов. В остальных дошкольных учреждениях пока ищут альтернативные источники обогрева из-за отсутствия технической возможности запустить отопление.

Тепло в дошкольные образовательные организации было возвращено из-за неблагоприятных погодных условий — после просьб родителей малышей.

Список подключенных к теплу детских садов размещен в Telegram-канале администрации Альметьевского района РТ.