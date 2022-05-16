news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
16 мая 2022  10:14
Эльза Кузнецова

В детские сады Альметьевска вновь подадут тепло

news_top_970_100

В детских садах Альметьевска по просьбам горожан вновь включат отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Всю прошлую неделю я видел много сообщений по поводу тепла в детских садах. Действительно, погода неблагоприятная. С прошлой недели начали заниматься этим вопросом, проанализировали прогноз. Сегодня начинаем пускать тепло в детских садах, находящихся в новой части города, где имеется техническая возможность и имеются индивидуальные тепловые пункты», — сказал мэр города. 

В других дошкольных организациях, расположенных в основном в сельской местности, удалось договориться о лимите газа. «Будем делать по новой врезку и сегодня-завтра запустим там тепло», — отметил Нагуманов.

В центральной части города в детсадах, которые отапливаются по старой схеме, запустить котельные невозможно. В эти учреждения будут доставлены все имеющиеся в городе обогреватели, а также будут проработаны альтернативные мероприятия, о результатах которых Нагуманов пообещал сообщить позже.

#альметьевский район #Детский сад
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100