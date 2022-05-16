В детские сады Альметьевска вновь подадут тепло

В детских садах Альметьевска по просьбам горожан вновь включат отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Всю прошлую неделю я видел много сообщений по поводу тепла в детских садах. Действительно, погода неблагоприятная. С прошлой недели начали заниматься этим вопросом, проанализировали прогноз. Сегодня начинаем пускать тепло в детских садах, находящихся в новой части города, где имеется техническая возможность и имеются индивидуальные тепловые пункты», — сказал мэр города.

В других дошкольных организациях, расположенных в основном в сельской местности, удалось договориться о лимите газа. «Будем делать по новой врезку и сегодня-завтра запустим там тепло», — отметил Нагуманов.

В центральной части города в детсадах, которые отапливаются по старой схеме, запустить котельные невозможно. В эти учреждения будут доставлены все имеющиеся в городе обогреватели, а также будут проработаны альтернативные мероприятия, о результатах которых Нагуманов пообещал сообщить позже.