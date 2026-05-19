В более чем 60 домах Вахитовского района Казани возможны перебои с подачей воды

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра в более чем 60 домах Вахитовского района столицы Татарстана возможны кратковременные перебои водоснабжения и понижение давления воды. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Временные неудобства могут наблюдаться в течение суток с 9.00 20 мая до 9.00 21 мая. Их причиной станет замена аварийного участка водопровода диаметром 300 миллиметров по адресу: ул. Щапова, д. 27.

Речь идет о следующих адресах:

– улица Айвазовского, дом №2/6;

– улица Муштари, дома №1/65, 2/67, 5, 6/2, 6а, 7, 9, 9б, 9в, 9е и 11а;

– улица Низенькая, дома №3, 4 и 7;

– улица Овражная, дома №1, 3, 7, 9, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 18а и 20;

– улица Ульянова-Ленина, дома №46, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/15, 50/18, 52, 52б, 52в, 54а, 54б, 54в, 54д, 58, 60, 65/1 и 67/2;

– улица Щепкина, дома №9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28а, 34, 36, 40 и 44.

Как ранее сообщал «Татар-информ», по этой же причине вовсе без воды в Вахитовском районе Казани временно останутся 60 многоквартирных домов, шесть частных домов, 21 административное здание и шесть социальных учреждений.