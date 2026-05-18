Общество 18 мая 2026 09:14

Более 60 домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 09:00 20 мая до 09:00 21 мая в части Вахитовского района Казани будет прекращена подача воды. Ограничения связаны с заменой аварийного участка водопровода на улице Щапова, 27, сообщили в городском водоканале.

Под отключение попадут 60 многоквартирных домов, шесть частных домов, 21 административное здание и шесть социальных учреждений.

Без воды временно останутся жители домов по следующим адресам:

  • улица Бутлерова, 4, 6, 7, 14, 14 к1, 14 корп. б, 14 корп. д, 16, 16 к2, к3, к4, 16в, 18 к2, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 29, 30, 30а, 31, 33, 34/13, 35/15, 39/18;
  • улица Галактионова, 24/10;
  • улица Гоголя, 1, 3а, 2, 4, 4а к1, 4б, 5, 5/1, 7/16, 7а;
  • улица Максима Горького, 16/7;
  • улица Маяковского, 1/49, 2/57, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 11, 12, 13/34, 15/35, 17, 18/39, 19, 20, 23а, 24, 24а, 24 лит. А, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 29г, 30/16, 30а, 31/14;
  • улица Муштари, 15, 15а, 19а;
  • Катановский переулок, 1, 2, 2а, 3, 3 лит. А, 4, 5, 6, 7, 8, 8/9, 9, 11;
  • улица Пушкина, 32, 32 к2, 38б;
  • улица Ульянова-Ленина, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 49/1, 57/2;
  • улица Щапова, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14/31, 14/31 к1, 15, 16/30, 17, 18, 19, 20 к1, 21, 23, 25, 27, 37.

Заявки на подвоз воды будут принимать по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Жителей района попросили заранее запастись водой и скорректировать планы. Также в водоканале отметили, что специалисты постараются завершить работы раньше намеченного срока.

