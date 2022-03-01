В Богородской теплице к 8 Марта выращены более 1,5 млн тюльпанов

В тепличном комбинате села Богородское в Пестречинском районе Татарстана к 8 Марта выращены более 1,5 млн тюльпанов 30 сортов. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

Среди сортов — «Принцесс Ирен» (Princess Irene), «Веранди» (Verandi), «Супермодель» (Super мodel), «Голден Парад» (Golden Parade), «Стронг голд» (Strong gold), «Сноуборд» (Snowboard), «Вайт мастер» (White master) и другие.

По словам руководителя теплицы Альбины Сафиной, ассортимент очень богатый, луковицы доставлены из Голландии. Цветы выращиваются по современной технологии — на гидропонике. Посадка луковиц началась в конце декабря, а завершилась 10 января. Чтобы вырасти, цветам на высокой ножке и с красивым «бокалом» понадобилось полтора месяца. Сейчас в теплице идет срезка цветов.

«В селе Богородское инвестор полностью восстановил и запустил тепличное хозяйство площадью 1,2 га для выращивания овощей и цветов, создано 22 рабочих места. Объем инвестиций в производство составил 100 млн рублей. В этом году это первый опыт по выгонке тюльпанов», — пояснили в администрации.

Накануне объект посетил вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, о чем ранее сообщал корреспондент «Татар-информа».