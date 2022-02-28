«Тяжело слышать, когда говорят о незаполненных школах и садах, а у нас такая очередность»

О строительстве новых школ и дорог, привлекательных инвестпроектах и проблемах с водоснабжением рассказал сегодня на заседании райсовета глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов. Ключевые тезисы — в материале ИА «Татар-информ».

В заседании совета Пестречинского района приняли участие заместитель вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская

Фото: пресс-служба Пестречинского района

В заседании совета Пестречинского района приняли участие заместитель вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, депутат Госдумы Рустам Калимуллин. Гости посетили Богородский детский сад «Золотой ключик», открывшийся 17 февраля, тепличный комбинат, кинотеатр «Батыр», осмотрели выставку предприятий и организаций Пестречинского района.

Пестречинский вошел в первую десятку районов Татарстана

Свой доклад глава Пестречинского района Ильхам Кашапов начал с рейтинговых показателей, которые в прошлом году оказались весьма успешными. «Оценка деятельности органов власти муниципальных районов осуществляется на основе рейтинговых показателей. По итогам прошедшего года наш район занимает седьмое место, в 2020 году — 24-е место», — отметил Кашапов.

За год район улучшил свои позиции по уровню зарегистрированной безработицы, поднявшись с 45-го на 12-е место, валовой продукции сельского хозяйства (с 15-го на 9-е место), налоговым и неналоговым доходам (с 20-го на 17-е место), по отгрузке товаров собственного производства (с 28-го на 26-е место).

Ильхам Кашапов: «По итогам прошедшего года наш район занимает седьмое место, в 2020 году — 24-е место» Фото: пресс-служба Пестречинского района

«Реализация поставленных задач социально-экономического развития района зависит от исполнения бюджета. Исполнение доходной части по состоянию на 1 января 2022 года составило 604 млн 95 тыс. рублей, что на 20,3% больше утвержденного плана», — доложил Ильхам Кашапов.

Глава района убежден, что важнейшей составляющей качества жизни являются денежные доходы населения, которые составили свыше 23 тыс. рублей на душу населения и возросли на 8,9%. Средняя зарплата, включая субъекты малого предпринимательства, в 2021 году составила 35,7 тыс. рублей, что на 5,1% выше показателя 2020 года. Средний размер пенсии по району составил 14,1 тыс. рублей.

«В строительстве сохраняется положительная динамика»

Пестречинский район Татарстана сохранил первое место в республике по общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию на душу населения, и третье место по общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию.

Общая площадь жилья, введенного на территории района, составляет 202,3 тыс. квадратных метров при годовом плане 190 тыс. квадратных метров (из них ИЖС — 117 516 квадратных метров). План выполнен на 106,5%.

В целом, по словам главы района, в районе сохраняется положительная динамика строительства. «В 2021 году в районе было реализовано 19 программ по строительству и капремонту социальных объектов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Построены школа на 1224 места в деревне Куюки (на сегодняшний день обучаются 1512 детей, первых классов — десять, 276 учеников); два детских сада в Куюках на 220 мест и в селе Богородское на 120 мест», — отметил докладчик.

«В 2021 году в районе было реализовано 19 программ по строительству и капремонту социальных объектов на общую сумму 2,2 млрд рублей» Фото: пресс-служба Пестречинского района

Помимо этого, в селах Надеждино и Кулаево появилось два блочно-модульных пункта комплексного обслуживания населения, в поселке Карповка — фельдшерско-акушерский пункт, в селе Новое Шигалеево офис врача общей практики. Обновлены парк «Детский городок» в селе Пестрецы, здание исполкома в Тат-Ходяшево, биологические очистные сооружения в Кощаково.

Капитально отремонтированы кинотеатр «Батыр», два пищеблока в Пестречинской школе № 2 и в Старо-Шигалевской школе, врачебная амбулатория в Шалях, здание детской поликлиники и женской консультации Центральной районной больницы, детская школа искусств в Пестрецах, помещения Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» и восемь многоквартирных домов.

Объем привлеченных инвестиций составил 16,6 млрд рублей

По словам главы района, объем валового территориального продукта по предварительным данным в целом по району увеличился по сравнению с 2020 годом на 2,2% и составил 16 млрд 400 млн рублей — в 2020 году ВТП равнялся 16 млрд 044 млн рублей.

«В структуре внутреннего территориального продукта основную долю занимает сельское хозяйство 29,8%, оптовая и розничная торговля — 22,3%, остальное приходится на промышленность и прочие работы и услуги», — уточнил докладчик.

Кашапов отметил, что один из главных показателей — это объем инвестиций, он составил 16 млрд 617 млн рублей, что на 110 млн рублей больше, чем в 2020 году.

«Объем валового территориального продукта, по предварительным данным, в целом по району увеличился по сравнению с 2020 годом на 2,2% и составил 16 млрд 400 млн рублей» Фото: пресс-служба Пестречинского района

«Социально-экономическое развитие района в значительной степени связано с повышением эффективности малого и среднего бизнеса. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года показала рост на 3% и составила 1,4 тыс. единиц. Доля их продукции в общем объеме валового территориального продукта составила 37%, что на 0,2% больше по сравнению с 2020 годом. Оборот малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2020 годом увеличился на 2%», — доложил глава района.

Количество самозанятых граждан в Пестречинском районе выросло в два раза, и сегодня их уже 2,9 тыс. человек. В 2021 году 30 самозанятых заключили социальные контракты на осуществление предпринимательской деятельности с органом социальной защиты и получили субсидии в размере 75 тыс. рублей на каждого.

Так, Кашапов привел пример, что самозанятый Фанис Галимов из деревни Куюки воспользовался субсидией для приобретения коптильни. Жительница села Конь Савия Шарипова купила корову и занимается реализацией молочной продукции. А Дмитрий Ишимов, проживающий в Пестрецах, приобрел сварочный аппарат и компрессор для покраски машин.

Благодаря субсидиям на открытие собственного дела в рамках государственной программы поддержки малого предпринимательства через центр занятости населения в районе открыт кондитерский магазин в селе Пестрецы, школа английского языка в ЖК «Усадьба Царево».

«Малое и среднее предпринимательство должно играть более существенную роль в экономике нашего района. Для этого еженедельно по четвергам мною лично проводятся встречи с предпринимателями по вопросу поддержки и сопровождению реализации перспективных бизнес-проектов. Сегодня в работе более 100 проектов», — отметил глава Пестречинского района РТ.

В Пестречинском районе появится логистический комплекс и завод по производству молока

В этом году в Пестречинском районе планируется строительство логистического складского комплекса площадью более 100 тыс. квадратных метров, а также площадки для обслуживания грузовых автомобилей, где будет создано 100 рабочих мест.

«В Пестречинском районе планируется строительство логистического складского комплекса площадью более 100 тыс. квадратных метров» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Реализация новых бизнес-проектов — важная составляющая в деятельности органов местного самоуправления, так как очень важно расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места», — поделился глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

По словам спикера, на данный момент в процессе реализации находятся проекты по производству строительных материалов и по производству канцелярских ножей в селе Кощаково. В селе Кобяково реализовывается проект по переработке зерновых культур, что в дальнейшем позволит заниматься экспортом данной продукции.

Московская компания «Азбука Качества — Дом брендов» продолжает работы по запуску комплекса по производству молока и молочных продуктов в селе Кулаево. На сегодня проектирование завода завершено, с мая планируется начать строительные работы. Будет создано 250 рабочих мест.

Результатом успешной работы в 2021 году стали следующие проекты по строительству экокурортного комплекса «Заречье» в Кощаковском сельском поселении. Инфраструктура состоит из комплексов для проведения семинаров, дома приема гостей, организации глэмпингов. Объем инвестиций в реализацию данного проекта составил 20 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

В селе Богородское инвестором полностью восстановлено и запущено тепличное хозяйство площадью 1 га для выращивания овощей и цветов, создано 22 рабочих места. В селе Кобяково на участке площадью 40 га занимаются выращиванием плодовых деревьев, ягодных и овощных культур. Построен склад сельскохозяйственной техники, домик фермера, здание насосной станции. Объем инвестиций в данный проект составляет 24 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест.

«В селе Богородское инвестором полностью восстановлено и запущено тепличное хозяйство площадью 1 га для выращивания овощей и цветов, создано 22 рабочих места» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В ЖК «Усадьба Царево» открылся долгожданный торговый комплекс формата ритейл-парк «Удача» площадью 4,7 тыс. квадратных метров. В ритейл-парке функционирует коворкинг Smart Space, где любой желающий может арендовать рабочее место.

«Минувший год нанес значительный ущерб сельскому хозяйству»

Ильхам Кашапов обозначил и ряд проблем в муниципалитете. В прошлом году Пестречинской район сдал позиции и по сельскому хозяйству из-за засухи, которая царила в республике.

«Основой нашей экономики остается сельскохозяйственная отрасль. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 103 тыс. га, из них 79 тыс. га — пашня. Минувший год по причине неблагоприятных погодных условий нанес значительный ущерб сельскохозяйственному сектору в виде недобора урожая. Собрано всего 59,1 тыс. тонн зерна, при урожайности 16,7 центнера (в РТ — 14,9) с одного гектара (в 2020 году было собрано 91 200 тонн зерна, при урожайности 29,8 центнера с одного гектара). Основная доля производства зерна — 33,8% приходится на ООО „Ак Барс Пестрецы“, 21% — на ООО „Шали-Агро“», — уточнил спикер.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2022 года в сельскохозяйственных предприятиях составляет 9,7 тыс. голов (+301), в том числе коров — 3851 (+58). Валовой надой составил 24 792 тонны молока (109% к 2020 году). На одну корову было надоено в среднем 6,6 тонны молока (+514 кг). Производство мяса осталось на уровне 2020 года — 34,3 тыс. тонн, в том числе произведено мяса птицы 32,7 тыс. тонн.

«Валовая продукция сельского хозяйства в Пестречинском районе во всех категориях хозяйств составила 4,8 млрд млн рублей (116% к 2020 году)» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Валовая продукция сельского хозяйства в Пестречинском районе во всех категориях хозяйств составила 4,8 млрд рублей (116% к 2020 году).

«Нам крайне необходимо строительство новых детских садов и школ»

Ильхам Кашапов отчитался и о насущных проблемах в районе, а также попросил поддержки у руководства Татарстана. Он отметил, что большинство обращений граждан в «Народный контроль» связаны со строительством и приведением в нормативное состояние внутрипоселковых дорог, проблемам водоснабжения, а также нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях и школах.

«О недостаточности мест в школах говорит тот факт, что в текущем году в четырех школах обучение ведется в две смены с охватом 983 ученика», — отметил глава района.

«Мне тяжело слышать, когда говорят о незаполненных новых школах и детских садах в республике, а у нас такая очередность! Уважаемый Юрий Зимелевич, нам крайне необходимо строительство новых детских садов и школ. С учетом плана по вводу жилья на текущий год очередность в дошкольные образовательные учреждения и школы будет только расти!» — обратился глава района к заместителю председателя Юрию Камалтынову.

«Нам крайне необходимо строительство новых детских садов и школ. С учетом плана по вводу жилья на текущий год очередность в дошкольные образовательные учреждения и школы будет только расти» Фото: пресс-служба Пестречинского района

По словам Кашапова, еще одной неразрешимой проблемой остаются внутрипоселковые дороги. В районе их общая протяженность составляет 642 км. Для получения средств на их содержание при формировании бюджета обязательным условием является их включение в систему ЦЭСИ.

«В эту систему у нас вошли только 155,8 км. Это связано с отсутствием технических паспортов на остальные объекты. Для разработки технического паспорта необходимы средства в размере от 8 тыс. рублей за километр дорог, а также дороги должны иметь асфальтовое или щебеночное покрытие. Конечно, есть возможность включения в систему и по выписке из реестра муниципальной собственности. Но для включения в реестр нужны правоустанавливающие документы, то есть регистрация права собственности в ЕГРН, а для этого тоже нужны технические документы. Получается замкнутый круг», — обозначил он проблему.

За счет средств самообложения в районе удается частично решать вопрос устройства улично-дорожной сети. «Однако в связи с изменением требований по использованию местных карьеров, в текущем году невозможно получить разрешение на их использование у Министерства экологии Республики Татарстан. Сидим на песке и щебне, а дороги построить не можем!» — отметил руководитель муниципалитета.

«Планируется освоение Богородского месторождения питьевых подземных вод»

Ситуация по водоснабжению в целом по району также требует решения. Ильхам Кашапов доложил, что общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 427,5 км, из них 190 км водопровода построены в 1970-1980-е годы из железа и чугуна. На сегодняшний день в аварийном состоянии находятся 225 км водопровода. Только за прошлый год пришлось устранить 519 аварий.

«Ситуация по водоснабжению в целом по району также требует решения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чугунные трубы морально и физически изношены, не выдерживают нагрузки подвижного грунта, происходит разгерметизация стыковых соединений, в связи с этим ухудшается качество питьевой воды, уменьшается напор подачи воды населению.

«Данный факт объясняет столь высокий показатель потерь воды (более 30%) в общем балансе потребления. В последние годы очень часто возникали проблемы, связанные с нехваткой дебета воды в связи с увеличением количества потребления», — отметил Ильхам Кашапов.

Для улучшения ситуации с водоснабжением и в целях обеспечения населения питьевой водой планируется строительство водозабора для населенных пунктов Гильдеево, Богородское и Куюки. В процессе разработки проектно-сметной документации будет освоено Богородское месторождение питьевых подземных вод со строительством водозаборного узла для водоснабжения этих населенных пунктов.

«Юрий Зимелевич, убедительная просьба — поддержите наше предложение о необходимости учитывать объемы ввода жилья при распределении между районами республики лимитов по программам дорожных работ, водоснабжению и освещению», — попросил поддержки глава района у заместителя Председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова.