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Ру Тат
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Строительство
7 апреля 2022  09:36

В Богатых Сабах появится общежитие для студентов за 267,4 млн рублей

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Для студентов аграрного колледжа в Богатых Сабах построят новое общежитие за 267,4 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Двухэтажное здание будет располагаться по адресу улица Кол Гали, дом 45 и сможет вместить 173 жильцов. Площадь постройки состоавит более 6 тыс. квадратных метров. Прилегающая территория застройки — 2,5 тыс. квадратных метров.

Строителям потребуется выполнить 34 вида работ, в том числе инженерные, свайные, водолазные и гидротехнические, а также устройство газо-, водо- и теплоснабжения. Согласно документации, также необходимо выполнить благоустройство территории. 

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Сбор заявок объявлен до 14 апреля, а победитель тендера будет определен 18 апреля. Стройка начнется 4 мая, работы необходимо завершить до 30 ноября этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске построят колледж на 240 учащихся и общежитие на 150 мест.

#госзакупки
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