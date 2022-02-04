В Менделеевске планируют построить колледж на 240 учащихся

В этом году в Менделеевске планируют построить новое профессиональное учебное заведение. При этом рассматриваются два варианта, рассказал руководитель Менделеевского района Радмир Беляев на встрече «Бизнес и Власть. Открытый диалог» с предпринимателями города и района.

«Рассматривается два варианта — скорее всего, это будет или „Алабуга-Политех-Менделеевск“, или филиал Нижнекамского политехнического колледжа. Совместно с АО „Аммоний“ планируется строительство колледжа за 4-й школой на 240 студентов. Это будет учебное заведение для всех отраслей с общежитием на 150 мест», — отметил спикер.

Предприниматели, присутствующие на встрече, выразили обеспокоенность дефицитом кадров и предложили Радмиру Беляеву обеспечить студентов практикой на своих производствах.

Руководитель района напомнил, что для сохранения и удержания молодежи в Менделеевске подготовлена целая стратегия. Он убежден, что наличие собственного учебного заведения позволит удержать молодежь в городе и районе. Сейчас же только 6% выпускников из числа жителей Менделеевска возвращаются в родной город.

«Учебное заведение — [вопрос] на повестке дня №1. Если мы решим этот вопрос, то современное учебное заведение на 240 студентов с общежитием на 150 мест и привлечением молодежи из других регионов однозначно даст результат», — отметил Беляев.