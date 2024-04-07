В Богатых Сабах построят Дом детского творчества по образцу Бавлов

Скриншот проектной документации

На строительство Дома детского творчества в поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана собираются потратить почти 246,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что при строительстве за образец будет взята проектная документация по аналогичному Дому детского творчества в городе Бавлы.

Дом детского творчества будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью 2633,98 кв. метра со скатной вальмовой кровлей. Оно будет включать зрительный зал и вспомогательные помещения: вестибюль, читальный зал библиотеки, артистическую, комнаты для технических нужд.

Зрительный зал Дома детского творчества оборудуют эстрадой и выделенными местами для представителей маломобильных групп населения. Для последних также предусмотрены входной пандус и доступный санузел.

Фасады выполнят из силикатного кирпича, материалом кровли станет окрашенный металлический профлист, декоративные карнизы изготовят из окрашенного композита, цоколь и ступени с площадками облицуют керамогранитной плиткой.

Помимо прочего, от подрядчика потребуется приобрести мебель, оборудование и инвентарь для учреждения, которое разместится в здании.

Заказчиком работ выступает Главинвестстрой РТ, необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 11 апреля, исполнителя определят 15 апреля. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 15 января будущего, 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 135 млн рублей отреставрируют два музея, связанные с Габдуллой Тукаем.