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В ближайшие три года у татарстанцев вырастут ежемесячные выплаты и пособия
В Татарстане проиндексируют ежемесячные выплаты, предусмотренные для адресной социальной поддержки жителей. Коэффициент индексации с 2024 по 2026 годы составит 1,04, следует из проекта постановления, разработанного Минфином республики.
Таким образом, ветеранам труда, которые получают пенсию в размере не более 20 тыс. рублей, в будущем году размер дополнительных начислений составит 605 рублей, в 2025 – 630 и в 2026 – 656 рублей. Такие же выплаты положены лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан.
Для проработавших в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных гражданам и признанных пострадавшими от политических репрессий размер выплат будет варьироваться от 902 до 977 рублей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку (попечительство), в приемные семьи от 10,7 тыс. рублей до 13,3 тыс. рублей. В зависимости от возраста размеры выплат разные – так, для школьников предусмотрены суммы пособий выше, чем для воспитанников детсадов.
Кроме того, проиндексированы будут субсидии на проезд, на покупку лекарств.
До 30 августа проект документа будет проходить антикоррупционную экспертизу.
Напомним, в начале года Кабмин РФ утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций на 11,9%. В числе мер поддержки – маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка и другие.
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