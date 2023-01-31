Кабмин утвердил индексацию ряда социальных выплат на 11,9%

Премьер-министр России Михаил Мишустин проиндексировал ряд социальных выплат на 11,9%. Постановление было опубликовано сегодня на портале правовой информации.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций <...> Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года», — сказано в документе.

Как ранее рассказывали в Минтруде РФ, планируется проиндексировать 40 различных выплат, в том числе маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам и страховые выплаты.