news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
31 января 2023  19:44

Кабмин утвердил индексацию ряда социальных выплат на 11,9%

news_top_970_100

Премьер-министр России Михаил Мишустин проиндексировал ряд социальных выплат на 11,9%. Постановление было опубликовано сегодня на портале правовой информации. 

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций <...> Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года», — сказано в документе.

Как ранее рассказывали в Минтруде РФ, планируется проиндексировать 40 различных выплат, в том числе маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам и страховые выплаты. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное