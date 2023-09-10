«В ближайшие годы будет бум татарстанского кино»: завершился XIX Казанский кинофестиваль

Как и на церемонии открытия фестиваля, на закрытии гости прошествовали по красной ковровой дорожке — на этот раз в Казанскую ратушу.

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани пока еще не знает, что именно ему предстоит стать героем вечера.

Звезда тунисского кино, директор кинофестиваля «Тунис-Франция» Вахида Дриди расточала комплименты КМФМК и Казани, удивившей ее «культурой диалога», и отмечала сходство между народами Туниса и Татарстана.

Юлия Захарова с фильмом «Мишка» получит приз за лучший национальный фильм из рук главной звезды фестиваля - режиссера Эмира Кустурицы. И удостоится похвалы от председателя татарстанского отделения Союза кинематографистов РФ Ильдара Ягафарова, высказанной в беседе с журналистами: «Очень рад, что в национальном конкурсе есть такая неожиданная картина, как «Мишка». Она мне понравилась, хотя с режиссером мы иногда бываем «в контрах». Это достойное кино».

По мнению члена жюри, тунисского режиссера Мухтара Ладжими, в следующем году фестивалю стоит сделать так, чтобы зрители смотрели фильмы в одном зале с жюри. «Для жюри важно видеть и слышать реакцию публики», - подчеркнул он.

«Фестиваль был проведен очень профессионально. И в жюри меня окружали профессионалы. Что скажу о татарских фильмах? В них я, ни много ни мало, нашел себя. В наших культурах действительно очень много общего. И я не просто хотел бы вернуться в Татарстан, я думаю над тем, чтобы сделать здесь фильм. Сейчас я ищу тех, с кем мог бы над ним работать. Может быть, это будет фильм о сходстве между исламом белых и черных», - заявил на пресс-подходе председатель жюри XIX КМФМК, сенегальский режиссер Мусса Туре.

Ильдар Ягафаров поделился с журналистами оптимистичным взглядом на будущее татарстанского кино: «У нас появляется очень много молодежи. Есть новая волна, есть большая надежда на будущее. Некоторые фильмы не участвуют в конкурсе, но они есть и они дадут фору и якутскому, и башкирскому, и другим кинематографам, с которыми мы конкурируем».

«Мы попытались познакомить Эмира Кустурицу с нашими молодыми режиссерами. Не для того, чтобы он как-то заступился, что-то обеспечил и так далее, а чтобы разобрать уже созданный материал, понять, в каком направлении двигаться татарскому кинематографу», - раскрыла прессе одну из целей приглашения всемирно известного режиссера министр культуры РТ Ирада Аюпова. И прокомментировала виды на юбилейный 20-й КМФМК: «У нас есть определенные намерения. Пока не могу сказать, насколько это будет реализовано, но, во всяком случае, вчера, когда мы встречались у Рустама Нургалиевича, им были даны определенные директивы в части развития фестиваля».

А на церемонии награждения Аюпова отметила: «Фестивали — это, в первую очередь, школа для того кино, которое рождается на земле фестиваля. Совсем недавно мы встречались с нашими кинематографистами, и я сказала им, что искренне верю, что в ближайшие годы национальное татарстанское кино ждет бум, взрыв. Потому что уже накоплена критическая масса. 19 фестивалей — это большой багаж».

Председатель оргкомитета фестиваля, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев подтвердил, что в Татарстане уже строят планы на 20-й и последующие кинофестивали и поблагодарил жюри за советы - на что нужно обратить внимание, чтобы кинофорум был успешнее от года к году. И добавил геополитики: «Этим кинофестивалем мы все - участники, жюри, организаторы, гости, зрители - положили еще один большой кирпич в фундамент отношений мусульманского мира и нашей великой России».

Василь Шайхразиев вручил приз Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» фильму «Несчастный жених» (Хуснора Розматова, Узбекистан).

Эмир Кустурица говорил по-русски: «Не так много таких городов в мире, как ваш[а Казань], и таких президентов, как ваш [Раис]. Когда мы были его гостями и говорили о Казани, о вашем народе, самым главным его словом было «радость». Он повторил его три раза. И я желаю, чтобы там, где я живу, президент говорил, как ваш президент».

Кустурица, по словам выступавшего следом председателя Татарской НКА Москвы, заместителя председателя Совета муфтиев РФ Фарита Фарисова, «отразил весь фестиваль в двух ответах». «Когда его спросили, что в сегодняшнем мире [происходит], он ответил — да, мир изменился, да, континенты начали общаться по-разному, мир будет жить по-другому. А когда его спросили — у вас мусульманское имя, он сказал: «Нет, имя мусульманское, а фамилия христианская. Но я не разделяю». И это он сказал в нашем родном Татарстане, где между русскими и татарами, христианами и мусульманами нет различий», - рассказал Фарисов.

Один из членов жюри поблагодарил организаторов фестиваля за то, что они не вмешивались в принимаемые решения: «Дали судить честно и справедливо, а не так, как происходит на других фестивалях».

Итоги кинофорума подвел Мусса Туре: «Какой чудесный фестиваль. Какие красивые люди. Какая культура. Это то, что мы, как члены жюри, открыли на этом фестивале. А фильм-победитель заставил нас путешествовать, помог понять культуру, человечность, любовь ребенка и многозначность слов».

Гран-при «Лучший полнометражный игровой фильм» и сертификат на 1 млн рублей получила картина с говорящим (для честного жюри) названием «Без предварительной договоренности» иранского режиссера Бехруза Шоаиби.

Фотографии © Салавата Камалединова / «Татар-информ»

Другие главные награды фестиваля:

- «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма»: Маянгламбам Роми Мейтеи за фильм «Наш дом» (Индия);

- «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма»: Бахтиер Каримов и Мухиддин Музаффар за фильм «Фортуна» (Таджикистан);

- «Лучший оператор полнометражного игрового фильма»: Павел Медведев за фильм «Ада» (Россия);

- «Лучший актер полнометражного игрового фильма»: Ваггелио Андреаки за фильм «Достоинство» (Греция);

- «Лучшая актриса полнометражного игрового фильма»: Пега Ахангарани за фильм «Без предварительной договоренности» (Иран);

- «Лучший короткометражный игровой фильм»: «Бебия, Бабуа, Анзорик, Я и мама» Рауля Гейдарова (Россия);

- «Лучший полнометражный документальный фильм»: «Беглецы» Юлии Бобковой (Россия);

- «Лучший короткометражный документальный фильм»: «Душа природы. Бакди» Салаха Буфелла (Алжир);

- «Лучший национальный фильм»: «Мишка» Юлии Захаровой (Россия);

- «Приз зрительских симпатий»: «823-й километр» Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова (Россия);

- Приз жюри Netpac (сеть продвижения азиатского кино): «Ада» Станислава Светлова (Россия).