В ближайшие два-три года в России начнется производство трех брендов электромобилей

В ближайшие два-три года Россия планирует наладить производство электромобилей трех брендов — Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста». Об этом, ссылаясь на замглавы Минпромторга РФ Александра Морозова, сообщает РИА Новости.

Он полагает, что первым из трех на рынки выпустят именно третий — липецкий «Мотоинвест».

«За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет „Кама“. И все это в ближайшие два-три года», — поделился планами Морозов.

По его данным, производство «Камы-1» стартует уже в 2024-2025 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что к 2024 году в России начнется производство новых компонентов для электрокаров.