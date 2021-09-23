В России начнется производство новых компонентов для электрокаров

К 2024 году в России стартует строительство заводов по производству деталей для электрокаров и водородомобилей. При этом новые производства охватят те компоненты, которые ранее не изготавливались в стране, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Появятся завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек. Это то, что у нас в настоящий момент отсутствует. <...> К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства», — цитирует заместителя министра РИА Новости.

По его словам, сейчас ведется подготовка документа о реализации программы развития компонентов. Планируется, что в нем будут отражены правила господдержки для частных компаний, инвестирующих в создание заводов по производству высокотехнологичных компонентов.

Морозов добавил, что возведению новых заводов поспособствует и уже созданная концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 года.