В ближайшие часы в Татарстане ожидаются гроза, град и шквалистый ветер

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В ближайшие 1-3 часа в Татарстане могут пройти грозы и ливневые дожди, также синоптики прогнозируют град и шквалистый ветер. Об этом говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра республики.

Отмечается, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца дня, а также ночью и днем воскресенья. Порывы ветра будут достигать 19-24 метров в секунду, во второй половине дня, а также локально завтра – 25-25 метров в секунду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ГИБДД предупредила водителей из Татарстана об опасности жаркой погоды.