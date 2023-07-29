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ГИБДД предупредила водителей из Татарстана об опасности жаркой погоды
По прогнозам синоптиков, на территории Республики Татарстан ожидается сильная жара до +37°.
ГИБДД напоминает, что действие жары на организм схоже с действием алкоголя. При повышении температуры в салоне автомобиля водитель быстрее утомляется, внимание рассеивается, появляется вялость и сонливость, что увеличивает опасность возникновения ДТП.
Водителям советуют носить свободную одежду, пить больше жидкости, парковать автомобиль в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, начинать движение только после интенсивного проветривания салона автомобиля.
Ни в коем случае нельзя оставлять в салоне детей или домашних животных!
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