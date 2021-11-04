В благоустроенном парке Зеленодольска отдыхающие оставили груды мусора на аллеях

Недавно открывшийся после второго этапа парк «Березовая роща» в Зеленодольске стал одним из излюбленных мест для прогулок и отдыха жителей и гостей города. Однако буквально за неделю после открытия неизвестные стали оставлять мусор на аллеях, сделали надписи на скамейках, повредили элементы благоустройства.

«В освещенном парке по уютным аллеям ежедневно проходят десятки зеленодольцев, есть зоны для пикника, качели, санитарные зоны и многое другое. Однако здесь уже несколько раз ломали и снимали качели, теперь поступают жалобы, что их прикрепили», — рассказала ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Руководство района тщательно следит за порядком в парке, в общественном пространстве ежедневно убираются сотрудники коммунальных служб, также парк оснащен камерами видеонаблюдения.

На будущий год запланирована третья очередь благоустройства. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев отметил, что новый этап строительства парка будет выполнен в лучших традициях архитектурной мысли, что станет прекрасным сюрпризом для горожан.

Сами же горожане с возмущением относятся к тому, что происходит в парке. В Instagram зеленодольцы оставили эмоциональные отзывы в адрес нарушителей порядка.

«Только обрадовались, что есть, где погулять и отдохнуть детям, пенсионерам. Зачем такое отношение? Это же все для нас сделано», — написал пользователь под ником soniabashirova. «Если это молодежь, то не позорьте родителей!! Если это взрослые, то вы пример для своих детей!! Мы на прошлой неделе отдыхали там и весь мусор увезли с собой. Это совсем не сложно!!» — отметила albinkamalinka234.