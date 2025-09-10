В Билярске после благоустройства «Святого ключа» возродят археологические смены

Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана.

В Билярске Алексеевского района планируется возрождение археологических смен. О том, как преобразования городской среды влекут за собой новые инициативы, на программе «Муниципальный час» рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Естественно, изменения подобного рода, которые произошли, например, на „Святом ключе“, двигают и другое, что когда-то находилось поблизости, – отметила она. – Я думаю, что некоторые из наших слушателей, возможно, отправляли туда детей. Там есть лагерь „Сэлэт“, татароязычный, один из самых известных для национальной тусовки. И мы вспомнили, что раньше у „Сэлэт“ были археологические смены».

По словам Наили Зиннатуллиной, со следующего года вместе с Билярским музеем-заповедником и Министерством культуры РТ планируется вновь организовать эти смены.

«Я надеюсь, что ребята не только будут изучать математику, медиа и искусство на своих сменах, но и работать с той землей, на которой они отдыхают», – отметила Зиннатуллина.

Она подчеркнула, что благоустройство общественных пространств запускает цепочку новых инициатив и возрождение забытых практик.

«Эти преобразования, программы на самом деле распускаются настолько, что рождаются разные изменения. Не обязательно, чтобы их инициировали люди, гости или ведомства, связанные с инфраструктурой. Но определенная доля преобразований создает условия для появления новых инициатив и вспоминания добрых, старых практик», – сказала она.

Напомним, что в этом году в Билярске завершился очередной этап масштабного благоустройства территории «Святого ключа». Были обновлены система подачи воды, лестница к монументу на вершине горы Хужалар-Тавы, павильон, а также создана безбарьерная среда с комфортной инфраструктурой. Комплексное преобразование территории ведется с 2019 года, после победы проекта на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Этот этап благоустройства не последний. В планах – реконструкция зоны жертвенника, ремонт дублера променада, установка новых скамеек, указателей и информационных стендов.