Германия с августа откажется от российского угля, а с декабря – от нефти

Германия с 1 августа полностью откажется от закупки угля из России, а с 31 декабря – от российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса. По его словам, Россия поставляла в страну 40% угля и 40% нефти.

«Любому, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил политик.

Сейчас ФРГ ищет альтернативу российским поставкам, рассматривая, в том числе США и Катар. Власти страны уже приступили к строительству новых терминалов для сжиженного природного газа.

Напомним, запрет на импорт угля из РФ вошел в пятый пакет антироссийских санкций. Шестой пакет включает в себя частичное нефтяное эмбарго.

Санкции страны Запада начали ужесточать после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.