В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Гродно и Гродненского района в рамках проводимых МВД республики командно-штабных учений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на силовое ведомство.



«Предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.

Ранее Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно документу, Москва может применить оружие массового поражения в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности не только России, но и Белоруссии.