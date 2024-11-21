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Политика 21 ноября 2024 10:49

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

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Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Гродно и Гродненского района в рамках проводимых МВД республики командно-штабных учений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на силовое ведомство.

«Предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.

Ранее Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно документу, Москва может применить оружие массового поражения в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности не только России, но и Белоруссии.

#Белоруссия
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