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В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Гродно и Гродненского района в рамках проводимых МВД республики командно-штабных учений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на силовое ведомство.
«Предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий», – говорится в сообщении.
Ранее Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно документу, Москва может применить оружие массового поражения в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности не только России, но и Белоруссии.
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