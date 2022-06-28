В Белом доме сомневаются, что Украине удастся вернуть утраченные территории

Сотрудники американской администрации начали выражать сомнения в том, что Украине удастся вернуть потерянные с начала конфликта с Россией территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы будем их поддерживать», — прокомментировал ситуацию помощник одного из конгрессменов. Он добавил, что украинские власти запросили у США примерно 48 реактивных систем залпового огня, но Пентагон пока пообещал предоставить только восемь РСЗО.

Источники телеканала также рассказали, что советники Президента США Джо Байдена в последнее время начали обсуждать, не следовало бы Президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое понимание победы в конфликте с Россией. Вместе с тем Соединенные Штаты не собираются оказывать давление на украинские власти, чтобы те пошли на территориальные уступки.

«Многое зависит от того, сможет ли Украина отвоевать территорию хотя бы до линии соприкосновения на 23 февраля», — заметил специализирующийся на России эксперт Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа. И добавил: «Перспектива есть, но она зависит от обстоятельств. Если Украина сможет достичь такого результата, то она, вероятно, справится и с остальным. Но если нет, то, возможно, им придется пересмотреть, как лучше всего добиться победы».

После начала объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине многие страны НАТО и Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную поддержку украинской стороне.