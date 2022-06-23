Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 450 млн долларов

Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на 450 млн долларов. Об этом рассказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По словам Кирби, новый транш помощи будет предоставлен в рамках обязательства США «по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии».

Спикер уточнил состав очередного пакета. Это реактивные системы залпового огня HIMARS, «десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

С момента начала специальной военной операции американская сторона предоставила властям Украины военную помощь примерно на 6,1 млрд долларов. В целом же объем военной помощи за время президентства Джо Байдена составил 6,8 млрд долларов, добавил представитель Совета нацбезопасности.

Ранее сегодня министр обороны Украины Виктор Резников сообщил в своем Twitter’е о прибытии первых четырех РСЗО HIMARS, предоставленных ранее. Американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS (на гусеничном шасси) и M142 HIMARS (на колесном) способны запускать обычные ракеты на расстояние до 80 километров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.