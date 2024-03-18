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В Белгородской области за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек
Из-за обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за последнюю неделю погибли 11 мирных жителей. Еще 82 получили различные ранения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», – указал он.
По данным министра, в городской больнице № 2 Белгорода находится 23 человека, в областной больнице – 17 человек, еще один пациент поступил сегодня утром. Кроме того, двое детей проходят лечение в детской областной больнице.
Отметим, что Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с стороны ВСУ. Накануне в результате обстрела погибла 16-летняя девушка. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась.
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