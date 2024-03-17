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В Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ погибла 16-летняя девушка
В результате обстрела Белгорода и Белгородского района погибла 16-летняя девушка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», – указал он.
В результате обстрелов в Белгороде возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех многоэтажек и в двух частных жилых домах. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей, заявил Гладков.
Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается.
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