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В Белгородской области ВСУ атаковали грузовик с мирными жителями
В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками», – отметил он.
Ранее мы сообщали, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, сообщил Гладков.
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