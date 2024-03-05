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СВО 5 марта 2024 16:30

В Белгородской области ВСУ атаковали грузовик с мирными жителями

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В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками», – отметил он.

Ранее мы сообщали, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, сообщил Гладков.

#спецоперация на Украине
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