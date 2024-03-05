news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 5 марта 2024 10:14

Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Скопировать ссылку

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, сообщил Гладков.

Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100