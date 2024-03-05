Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет, сообщил Гладков.

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Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.