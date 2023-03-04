В Белгородской области снаряды ВСУ упали на территорию школы

В Белгородской области в результате обстрела была повреждена школа в одном из сел. Никто из граждан не пострадал – в населенном пункте действует режим ЧС. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки <...> Снаряды упали на территорию школы, выбиты 8 окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений», – говорится в сообщении.

Также сегодня из-за обстрела со стороны ВСУ остались без света два населенных пункта в Курской области.