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Два населенных пункта Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ
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В Курской области после обстрела со стороны украинских военных два населенных пункта остались без энергоснабжения, люди не пострадали. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет», – сказано в публикации.
Отмечается, что ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.
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