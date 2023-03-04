Два населенных пункта Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В Курской области после обстрела со стороны украинских военных два населенных пункта остались без энергоснабжения, люди не пострадали. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет», – сказано в публикации.

Отмечается, что ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.