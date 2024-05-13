В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения части дома

В Белгороде закончились поисково-спасательные работы развернутые после того, как в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение десятиэтажного дома, сообщает РИА Новости.

По последней информации, спасателям удалось помочь 17 жителям дома, 19 человек погибли, 27 получили ранения.

Шестерых пострадавших после частичного обрушения дома в Белгороде готовят к отправке в федеральные клиники, 11 пострадавших остаются в местных больницах, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в воскресенье Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Щорса, в результате чего обрушился весь подъезд. Через час с небольшим произошло второе обрушение – упали чердачный этаж и крыша. В результате травмы получили трое работавших на месте спасателей.

По информации Минобороны, ВСУ обстреляли город ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.