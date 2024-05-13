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Спасатели в Белгороде извлекли из-под завалов дома тело 12-го погибшего
Из-под завалов жилого дома в Белгороде спасатели достали тело еще одного погибшего. Всего в результате теракта погибли 12 человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, в минувшее воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрела в одном из десятиэтажных домов произошло обрушение подъезда. Пострадали не менее 20 человек, среди них два ребенка.
По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».
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