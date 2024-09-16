В Белгороде восемь человек пострадали из-за атаки ВСУ

Восемь человек ранены в результате утреннего обстрела Белгорода, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных зафиксированы ранения средней степени тяжести. Бригады скорой медицинской помощи доставили раненых в медицинские учреждения Белгорода», – написал он.

В результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение ликвидировано.

Гладков уточнил, что в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных участков выбиты окна, поломаны кровли и фасады, поврежден газопровод. В поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного участка, гараж, забор. Осколками посечены четыре автомобиля.