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В Белгороде восемь человек пострадали из-за атаки ВСУ
Восемь человек ранены в результате утреннего обстрела Белгорода, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных зафиксированы ранения средней степени тяжести. Бригады скорой медицинской помощи доставили раненых в медицинские учреждения Белгорода», – написал он.
В результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение ликвидировано.
Гладков уточнил, что в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных участков выбиты окна, поломаны кровли и фасады, поврежден газопровод. В поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного участка, гараж, забор. Осколками посечены четыре автомобиля.
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