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СВО 16 сентября 2024 08:13

Гладков рассказал, что после обстрела в Белгороде горят автомобили

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Сегодня утром Белгород подвергся обстрелу, пострадали автомобили и жилые помещения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Завыли сирены, начался обстрел Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место», – сказал Гладков в видеосообщении.

#СВО #Белгородская область #обстрел
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