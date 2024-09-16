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Гладков рассказал, что после обстрела в Белгороде горят автомобили
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Сегодня утром Белгород подвергся обстрелу, пострадали автомобили и жилые помещения, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Завыли сирены, начался обстрел Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место», – сказал Гладков в видеосообщении.
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