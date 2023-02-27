В Белгороде обнаружили обломки трех беспилотников, есть разрушения

В Белгороде были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жители не пострадали, однако несколько зданий и автомобилей получили повреждения.

«Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — заметил глава области в своем телеграм-канале.

О госпитализации Вячеслава Гладкова стало известно 24 февраля. СМИ сообщали, что он попал в больницу с пищевым отравлением. Сам чиновник тогда предполагал, что его «отпустят домой сегодня-завтра», однако сегодня заявил, что, несмотря на улучшение состояния, все еще находится в больнице.