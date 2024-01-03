В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуируют порядка 600 человек

Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса, взрывотехники принимают решение о его утилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Дома, из которых вывезем жителей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей. Жителей размещаем в ПВР», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, еще 2 боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка – сейчас их проверяют саперы, указал Гладков. Место обследования оцеплено.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в воронежском поселке произошел аварийный сход боеприпаса. Губернатор Гусев отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, но подтвердил информацию о повреждениях. Согласно сведениям главы региона, предварительно зафиксированы повреждения в семи домовладениях.