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Происшествия 2 января 2024 12:04

В воронежском поселке произошел аварийный сход боеприпаса

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В Воронежской области на село упал российский боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, над селом Петропавловка зафиксирован аварийный сход российского боеприпаса.

«Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, но подтвердил информацию о повреждениях. Согласно сведениям главы региона, предварительно зафиксированы повреждения в семи домовладениях.

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