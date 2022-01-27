Аренда с правом, но без выкупа: почему 5 млн евро за Кучаева роскошь для «Рубина»

Полузащитника Константина Кучаева называли вторым Александром Головиным, в 19 лет он забивал в ворота «Манчестер Юнайтед». Но сейчас молодой талант далек от своего пика: в нынешнем сезоне на его счету лишь 1 гол в 15 матчах. Кто такой Кучаев и почему его трансфер в «Рубин» вызывает вопросы – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Предполагается, что за аренду Кучаева «Рубин» заплатил 70 тыс. евро

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Рубин» официально объявил об аренде полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца этого сезона. Предполагается, что за саму аренду казанцы заплатили 70 тыс. евро, а в случае возможного выкупа «Рубину» придется отвалить армейскому клубу ни много ни мало 5 млн евро. Однако вероятность того, что в Казани согласятся пойти на подобную авантюру, крайне мала.

Пример Игнатьева

В «Рубине» уже есть один 23-летний россиянин, в которого в свое время поверил Слуцкий и за которого было выплачено 7 млн евро, а если быть точнее, 4 млн и права на защитника Егора Сорокина. И вот спустя два года клуб не знает, что с ним делать и как от него избавиться. Может ли такое в теории произойти и через пару лет с Кучаевым? Да, конечно.

В «Рубине» извлекли урок из провала с Иваном Игнатьевым Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Отличие же этих двух трансферов в том, что в «Рубине» извлекли урок из провала с Иваном Игнатьевым и взяли Кучаева в аренду с возможным правом выкупа. Однако ценник на это самое право ЦСКА взвинтил космический – 5 млн евро. За такую цену казанцы прошлым летом отпустили защитника сборной Швеции Карла Старфельта и плюс-минус за столько же приобрели нападающего сборной Дании Андерса Дрейера.

С учетом того, что в конце этого сезона лига на полном серьезе намерена ослабить лимит на легионеров, покупка атакующего россиянина с одним результативным действием за 15 матчей за такой ценник выглядит перспективой крайне сомнительной. На том же скандинавском рынке, где «Рубин» продолжает обосновываться все активнее, можно найти легионера не слабее и на порядок дешевле.

Конкуренция в «Рубине» не хуже, чем в ЦСКА

Однако у самого футболиста будет как минимум 12 матчей на то, чтобы доказать свою состоятельность и убедить в ней не только тренерский штаб, но и болельщиков. Но для этого необходимо не только регулярно выходить на поле, но и с ходу показать себя одним из лучших в составе. Резонный вопрос – на какой позиции Константин будет играть в системе Слуцкого и с кем он будет конкурировать за место в составе?

Зная склонность Слуцкого использовать футболистов не на своих профильных позициях, универсалы в атаке – именно то, что нужно наставнику казанцев Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Кучаева можно охарактеризовать как молодого атакующего футболиста новой волны, способного сыграть чуть ли не на любой позиции, начиная от центрального полузащитника «box-to-box» до оттянутого форварда «ложной девятки». К примеру, ярчайшим представителем подобного поколения атакующих игроков в Европе сейчас является полузащитник «Челси» Кай Хаверц. Так что с ходу назвать какую-то определенную позицию, которую бы воспитанник ЦСКА усилил в «Рубине», сложно. И вряд ли это можно занести в актив. Хотя, зная склонность Слуцкого использовать футболистов не на своих профильных позициях, то универсалы в атаке – именно то, что нужно наставнику казанцев.

Свой лучший сезон в карьере Кучаев провел в прошлом году. Играя на позиции правого вингера, он набрал «6+4» по системе «гол + пас». В «Рубине» на эту позицию прямо сейчас есть два кандидата – Дрейер и Бакаев. А в теории справа в атаке может сыграть и Ломовицкий. Так что тут мимо. Слева Хвича и Хакшабанович, тоже мимо. Остается позиция центрального атакующего полузащитника в схеме 4-2-1-3, коих в «Рубине» фактически нет. Вероятнее всего, именно для этой нужды Константин и приобретается. Не зря же Слуцкий и спортивный директор «Рубина» Яровинский так настойчиво пытались подписать его на протяжении нескольких трансферных окон подряд.

Кучаев к 23 годам получил уже как минимум четыре серьезные травмы Фото: ru.wikipedia.org / Антон Зайцев, soccer.ru / по лицензии CC BY-SA 3.0

Кучаев травматичен

Нельзя не отметить и травматичность Кучаева, который к 23 годам получил уже как минимум четыре серьезные травмы. Начиная с сезона 2017/18 он стабильно пропускал по 10-15 матчей за исключением сезона 2019/20. Свою самую тяжелую травму получил в 20 лет в матче 29-го тура против «Арсенала», порвав крестообразные связки на левом колене и пропустил после этого почти полгода.

Если не брать в учет сумму возможного трансфера, то под обойму и глубину атаки – вариант в целом и неплохой. В этом плане аренда до конца сезона выглядит как нельзя кстати. Здесь и сейчас Кучаев сможет усилить атакующий потенциал команды вне зависимости от того, на какой позиции его будет видеть тренерский штаб «Рубина». Однако хватит ли этого для того, чтобы продать себя за 5 млн евро в Казань на постоянку? Пока сомнительно.