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Культура 5 сентября 2023 13:21

В Беларуси с 11 по 14 сентября пройдут Дни культуры Республики Татарстан

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Дни культуры Республики Татарстан пройдут с 11 по 14 сентября Беларуси. В этот период откроются знаковые выставочные проекты, состоятся Дни кино, концерты мастеров искусств с участием ведущих исполнителей и коллективов Татарстана. На круглом столе «Создание условий для развития народных ремесел» эксперты обменяются опытом в данном вопросе.

В концерте мастеров искусств РТ, примут участие ведущие исполнители республики, Государственный камерный хор Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств республики Миляуши Таминдаровой, Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ, Оркестр народных инструментов «Казан нуры».

В рамках Дней культуры будет подписано соглашения о сотрудничестве между Национальным музеем Татарстана и Национальным историческим музеем Беларуси, Нацбиблиотеке Беларуси будут переданы в дар книги об истории, культуре и искусстве Татарстана, сообщает Минкульт РТ.

В ведомстве напоминают, что в прошлом году – с 17 по 20 августа – в Татарстане проходили Дни культуры Республики Беларусь. В этом году в Нацмузее РТ открылась большая выставка о традиционной белорусской культуре «Живое наследие Беларуси». В залах представлены предметы ремесел, которыми издревле славился белорусский народ: ткачество и вышивка, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву и соломоплетение. Выставка будет работать до 17 сентября – Дня народного единства, который отмечается в Беларуси.

Подробная программа Дней культуры Республики Татарстан, которые пройдут в Беларуси, представлена на сайте Минкульта РТ.

#дни культуры #Беларусь
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