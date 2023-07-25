Нацмузей Татарстана впервые представил выставку о культуре Беларуси

Национальный музей Татарстана впервые представил выставочный проект «Живое наследие Беларуси». Экспозиция расскажет о традиционной культуре народа через его обычаи, а также раскроет характерные особенности каждого из регионов страны.

В залах представлены предметы ремесел, которыми издревле славился белорусский народ: ткачество и вышивка, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву и соломоплетение.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня историческое событие. В Год национальных культур и традиций мы открываем замечательный выставочный проект про Республику Беларусь. Наши взаимоотношения заслуживают особого внимания. А взаимодействие, в частности музейное сотрудничество и в части современного изобразительного искусства, имеют устойчивую динамику и большие перспективы», — рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Гостям рассказали об уникальных особенностях белорусского костюма. Интересный факт, что республика стала первой в мире страной, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента своего государственного флага.

Как рассказал директор Национального исторического музея РБ Александр Храмой, белорусские мастера сохраняют технологии изготовления традиционной одежды и создают новые ее образцы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выставка посвящена этнографическому наследию — мы показываем кульутрное многообразие нашего народа. У каждого региона страны (Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей) есть свой традиционный косюм, и мы хотели показать отличие культур. <...> У каждого изделия своя специфика, поскольку у каждого региона своя структура населения. В Беларуси так же, как и в Татарстане, проживают представители разных национальностей», — пояснил он.

По словам гостя, Беларусь всегда открыта для совместных проектов с российскими коллегами. К тому же у нее много культурных элементов, схожих с Татарстаном. «Мы должны популяризировать историко-культурное наследие двух народов. Для нас Татарстан близкая республика, мы хотим больше взаимодействовать и обмениваться культурами», — сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас сложились крепкие добрососедские отношения. Общее историческое прошлое помогает нам выстоять перед всеми трудностями, которые стоят перед нашими странами. Со стороны жителей и туристов Татарстана есть большой интерес к культуре Беларуси», — сказал заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также посетители Нацмузея РТ смогут увидеть деревянные инструменты, изготовленные народным мастером Марьяном Скромблевичем (внесены в список Нематериального культурного наследия Беларуси), известные в неглюбские рушники, соломенные пауки-обереги, вытинанки (вырезанные из бумаги кружевные узоры), изделия шаповалов, образцы черно-дымленой керамики и другие удивительные артефакты.

Выставка будет работать до 17 сентября 2023 года.