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Нацмузей Татарстана впервые представил выставку о культуре Беларуси
Национальный музей Татарстана впервые представил выставочный проект «Живое наследие Беларуси». Экспозиция расскажет о традиционной культуре народа через его обычаи, а также раскроет характерные особенности каждого из регионов страны.
В залах представлены предметы ремесел, которыми издревле славился белорусский народ: ткачество и вышивка, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву и соломоплетение.
«Сегодня историческое событие. В Год национальных культур и традиций мы открываем замечательный выставочный проект про Республику Беларусь. Наши взаимоотношения заслуживают особого внимания. А взаимодействие, в частности музейное сотрудничество и в части современного изобразительного искусства, имеют устойчивую динамику и большие перспективы», — рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Гостям рассказали об уникальных особенностях белорусского костюма. Интересный факт, что республика стала первой в мире страной, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента своего государственного флага.
Как рассказал директор Национального исторического музея РБ Александр Храмой, белорусские мастера сохраняют технологии изготовления традиционной одежды и создают новые ее образцы.
«Выставка посвящена этнографическому наследию — мы показываем кульутрное многообразие нашего народа. У каждого региона страны (Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей) есть свой традиционный косюм, и мы хотели показать отличие культур. <...> У каждого изделия своя специфика, поскольку у каждого региона своя структура населения. В Беларуси так же, как и в Татарстане, проживают представители разных национальностей», — пояснил он.
По словам гостя, Беларусь всегда открыта для совместных проектов с российскими коллегами. К тому же у нее много культурных элементов, схожих с Татарстаном. «Мы должны популяризировать историко-культурное наследие двух народов. Для нас Татарстан близкая республика, мы хотим больше взаимодействовать и обмениваться культурами», — сказал он.
«У нас сложились крепкие добрососедские отношения. Общее историческое прошлое помогает нам выстоять перед всеми трудностями, которые стоят перед нашими странами. Со стороны жителей и туристов Татарстана есть большой интерес к культуре Беларуси», — сказал заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов
Также посетители Нацмузея РТ смогут увидеть деревянные инструменты, изготовленные народным мастером Марьяном Скромблевичем (внесены в список Нематериального культурного наследия Беларуси), известные в неглюбские рушники, соломенные пауки-обереги, вытинанки (вырезанные из бумаги кружевные узоры), изделия шаповалов, образцы черно-дымленой керамики и другие удивительные артефакты.
Выставка будет работать до 17 сентября 2023 года.
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