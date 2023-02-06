В Беларуси прокомментировали возведение Киевом забора с колючей проволокой на границе

Дорогим и бесполезным мероприятием в нынешних обстоятельствах назвал строительство забора на белорусско-украинской границе начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета страны Беларуси Дмитрий Любкин. Он также заявил о тщательной подготовке белорусских пограничников и готовности к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины.

«<…> Украинская сторона начала возводить стационарные заборы, бетонные, в чем-то копируя своих коллег из Польши и Литвы. Это очень дорогая деятельность, [заграждения] потом нужно содержать. На текущий момент протяженность забора крайне маленькая. Думаю, в ближайшей перспективе ничего такого серьезного там не будет», – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, пограничники наблюдают постоянные провокационные действия со стороны неких людей без опознавательных знаков на украинской стороне, подчеркнув, что пограничники Беларуси «подготовлены очень тщательно, ведут себя очень осторожно с точки зрения бдительности и того, чтобы не поддаваться на провокации».

О том, что украинские военные начали строительство на общей границе железобетонного забора высотой до 15 метров с колючей проволокой сообщили ранее белорусские пограничники. Находится забор вблизи Дольска, участок оборудован рвом и смотровыми вышками.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась в конце прошлого года, когда решение о строительстве забора на границе с Россией приняли польские власти. На эти цели направят более 373 млн злотых (84 млн долларов). По планам, начаться строительство должно в марте.