Польша раскрыла сроки начала возведения забора на границе с Россией

Строительство электронного забора на границе Польши с Калининградской областью России должно начаться в марте, пока подрядчик готовит проект, который представит в Пограничную службу страны. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальская, передает Polskie Radio.

Заграждение окажется оснащено системой датчиков и камер, что позволит круглые сутки следить за границей независимо от погоды и без необходимости находиться непосредственно на месте. Алгоритмы системы будут настроены так, чтобы она реагировала на попытки пересечь границу со стороны именно людей, а не животных, пояснила спикер.

Ранее, в начале декабря прошлого года, Пограничная служба Польши подписала контракт на сумму более 373 млн злотых (84 млн долларов) с компанией TELBUD на строительство забора на польско-российской границе.

Протяженность ограждения составит 199 километров. Оно протянется вдоль всей сухопутной границы с РФ, за исключением Вислинской косы (Балтийской косы) — там граница уже несколько лет охраняется с помощью электронных устройств.

До этого польские власти решили возвести на границе с Калининградской областью забор из колючей проволоки, его строительство стартовало в ноябре. Это решение, как сообщал «Татар-информ», объяснялось угрозой наплыва нелегальных мигрантов, так как аэропорт Калининграда начал принимать рейсы из стран Ближнего Востока и Африки.