В Бегишево планируют построить аэрополис за триллион рублей

Институт пространственного планирования Татарстана совместно с руководством Тукаевского района разработал уникальную концепцию аэрополиса вблизи аэропорта Бегишево, инвестиции в который могут достичь около 1 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель исполкома района Камиль Назмиев на муниципальном часе в агентстве инвестиционного развития РТ.

«Будущее Камской агломерации открывает новую главу в истории района, предвещая кардинальные перемены в архитектуре его экономического и социального ландшафта. Институт пространственного планирования Республики Татарстан во взаимодействии с районом разработал уникальную концепцию аэрополиса вблизи Аэропорта Бегишево – амбициозный проект, который станет новым центром притяжения для всего Поволжья», – заявил Назмиев.

По его словам, общий фонд недвижимости составит около 4,8 млн кв. м, где разместятся медицинские, торговые, выставочные и культурно-развлекательные кластеры. В рамках проекта будут реализованы новые производственные и логистические объекты, что значительно усилит экономическую активность района.

«Общий объем инвестиций по проекту может достичь около 1 трлн рублей, что демонстрирует стратегическую значимость развития данной территории и уверенность в ее процветании», – заявил Назмиев. Однако, отвечая на вопросы, он также отметил, что изначально планирование было рассчитано на 100 лет вперед.

Несмотря на это, до 2050 года предполагается вложить около 58,1 млрд рублей. Эти средства планируется направить на строительство второй взлетно-посадочной полосы, создание вертолетных площадок, возведение нового терминала и реконструкцию гостиницы.

«Супер-аэро-железнодорожный хаб, который еще больше скажется на развитии района», – прокомментировал проект директор института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.