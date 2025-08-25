В Бегишево планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Бегишево» собираются направить 28 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что визуальное и георадиолокационное обследование искусственных покрытий, обследования светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, зданий и сооружений обойдутся более чем в 6 млн рублей. Разработку проектной документации оценили примерно в 8,6 млн рублей, а рабочей документации – приблизительно в 13,3 млн.

В ходе работ предполагается обновить несущее асфальтобетонное покрытие площадью 106,7 тыс. кв. метров, привести в порядок укрепленные отмостки и участки за торцами полосы площадью 9 тыс. кв. метров, а также пандусы площадью 12 тыс. кв. метров.

В качестве заказчика выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Необходимые средства выделят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 8 сентября, подрядчика определят 10 сентября. Исполнитель должен будет сразу же приступить к проектированию и завершить его к 16 марта следующего, 2026 года.

Работы по обновлению воздушной гавани ведутся с 2019 года. Второго сентября 2026 года в аэропорту «Бегишево» имени Николая Лемаева был открыт новый терминал. Раис Татарстана Рустам Минниханов тогда назвал следующим этапом реконструкции – приведение в порядок взлетной полосы.