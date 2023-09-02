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Минниханов назвал следующий этап реконструкции аэропорта «Бегишево»
Следующий этап реконструкции международного аэропорта «Бегишево» — приведение в порядок взлетной полосы. Об этом на открытии нового терминала воздушной гавани рассказал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап — привести в порядок взлетную полосу, — подчеркнул он. — Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 млн человек».
Ранее в своем телеграм-канале Минниханов выразил надежду, что с новым терминалом пассажиропоток аэропорта вырастет почти на 40% — с более чем 600 тыс. до 1 млн человек в год.
Площадь нового трехэтажного терминала составляет 8,5 тыс. кв. метров. Он способен пропускать до 200 пассажиров в час на прилет и столько же — на вылет. В здании оборудованы современные информационные экраны, просторный зал ожидания, комната матери и ребенка, медпункт. Для безопасности пассажиров установлены комплексные системы оповещения и видеонаблюдения, охранная и противопожарная сигнализация, современное досмотровое оборудование.
Работы по обновлению аэропорта ведутся с 2019 года. Он расположен в 29,5 км от Нижнекамска и 25 — от Набережных Челнов. Помимо них, воздушная гавань обслуживает Заинск, Елабугу, Менделеевск, Агрыз и Мензелинск. Ей часто пользуются жители городов Удмуртии, Башкирии и представители крупных предприятий Камского инновационного территориально-производственного кластера.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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