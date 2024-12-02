В Бавлинском районе заработал мобильный комплекс, презентованный Минниханову

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сегодня на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Крым-Сарай Бавлинского района заработал «Центр реабилитации на колесах». Здесь будут восстанавливаться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Это первый такой мобильный комплекс в России, его автор — руководитель центра «Я смогу» Марат Ильясов. В минувшую субботу он презентовал проект Раису РТ Рустаму Минниханову.

Презентация была организована на площадке перед зданием Государственного Совета Татарстана. Руководителю РТ подробно рассказали о мобильном комплексе, а также о планах по его использованию. Рустам Минниханов также пообщался с людьми, которые занимались на тренажерах и имеют положительные результаты.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сегодня проект «Центр реабилитации на колесах» взял старт с дома-интерната престарелых, так как здесь проживает более 50 людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня комплекс презентовали гостям, а уже завтра он уже начнет принимать своих первых пациентов.

«Комплекс предназначен для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе бойцов СВО, в малонаселенных пунктах. Впервые в истории не нуждающиеся люди будут ездить в реабилитационный центр, а центр к ним приедет сам. Планируем охватить несколько районов республики», — рассказал автор проекта.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В комплексе размещены три авторских тренажера Марата Ильясова, которые позволяют улучшить двигательную активность верхних и нижних конечностей и центральной части тела.

Тренажеры зарегистрированы в качестве медицинских изделий, прошли апробацию в семи реабилитационных центрах Татарстана, а также в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова в Москве и успешно зарекомендовали себя.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Вам предоставлена уникальная возможность начать тестирование этого комплекса. Желаю, чтобы вы поправили свое здоровье на этих тренажерах, — обратился к жителям дома-интерната заместитель главы района Ринат Хамидуллин. — Благодарю Марата и его команду за такой проект и желаю, чтобы он был долгим и полезным».

50-летний житель дома-интерната Юрий Куренев первым испытал тренажер и остался очень доволен его работой.

«Все понравилось, отлично, очень удобно тренироваться, оценил на все 100 процентов, — поделился он впечатлениями. — Надо будет заниматься по возможности, и верю, что мне поможет».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Одновременно в комплексе могут заниматься три человека, а за день центр реабилитации на колесах готов принимать до 15 пациентов. Подъемный механизм позволяет маломобильным пациентам без проблем попасть внутрь комплекса. Здесь расположены санузел, зона для измерения артериального давления. Центр отапливается, поэтому он может работать и в холодное время года. Проводить занятия будет инструктор по лечебной физкультуре.

В доме престарелых этого события ждали с нетерпением. Планируется, что реабилитацию на уникальных тренажерах пройдут около 40 его жителей.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Мы очень рады, что такой центр расположился на нашей территории. Среди жителей интерната очень много людей, которые перенесли инсульт, травмы, переломы. Я уверена, что занятия на таком комплексе поднимет им настроение, жизненный тонус, поможет восстановить их двигательные навыки», — рассказала директор Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Галина Ланцова.

Нужно отметить, что данный проект вошел в топ-10 лучших социальных проектов Татарстана и в топ-100 по России. Инициативу поддержали Президент России Владимир Путин и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. За пять лет благодаря аппаратам Марата Ильясова двигательную активность улучшили уже более 5 тысяч пациентов.

Мобильный комплекс будет помогать реабилитации жителей дома престарелых и других желающих в течение двух месяцев. Затем он направится в другое место, где его также очень ждут.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее Рустам Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уделить особое внимание ставшим инвалидами в ходе специальной военной операции.