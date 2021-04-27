В Бавлинском районе РТ от Covid-19 привились 50% работников автозаправочных станций

В Бавлинском районе Татарстана вакцину от коронавируса Covid-19 на этой неделе получили 65 работников автозаправочных станций. В общей сложности количество привившихся сотрудников Бавлинского филиала «Татнефть-АЗС Центр» составляет 250 человек — это 50% рабочего коллектива.

Начальник Бавлинского филиала «Татнефть-АЗС Центр» Линар Рахимов первым подал пример подчиненным и привился от коронавируса еще в феврале. Он рассказал, что по работе часто контактирует с людьми, поэтому и решил пройти вакцинацию. После прививки чувствовал себя хорошо, только к вечеру поднялась температура до 37,5. «Спустя 21 день сделал второй компонент вакцины, тогда уже всё было хорошо», — сказал руководитель филиала.

Рахимов добавил, что большое количество работников предприятия решило привиться, поэтому во избежание очередей решили пригласить медработников с поликлиники на нефтебазу.

Перед инъекцией врач-терапевт измерила всем артериальное давление и сатурацию, провела анкетирование. После консультации медика работники прошли в «прививочный кабинет». После процедуры врачи еще некоторое время понаблюдали за состоянием привившихся. Спустя 21 день эти работники здесь же получат и второй компонент вакцины.

Оператор автозаправочной станции Наталья Соловова рассказала, что после прививки у нее отличное самочувствие, слабости или недомогания она не чувствует. «В нашей семье первым привился папа, он чувствует себя хорошо. Чтобы обезопасить себя и своих близких, я тоже решила вакцинироваться», — поделилась бавлинка.

По словам главного врача районной больницы Глеба Алексеева, накануне в район поступила новая партия вакцины в количестве 300 доз. Также на днях в районе был привит 2000-й житель. На данный момент первую фазу вакцины получил 2021 человек (1132 горожан и 889 сельчан), п вторую — 1202 жителя. «Вакцинация проходит с использованием вакцины „Спутник V“», — отметил главврач.

По информации издания «Бавлы-информ», в целом на сегодняшний день прививочная кампания в муниципалитете ведется активно. Медицинские работники по заявкам выезжают на предприятия, чтобы провести коллективную вакцинацию сотрудников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние сутки в республике привились 4 289 татарстанцев. В общей сложности провакцинировано 234 053 человека, из них 144 029 получили вторую прививку.

Фотографии предоставлены изданием «Бавлы-информ».