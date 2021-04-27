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Ру Тат
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27 апреля 2021  11:21

В Татарстане за сутки зарегистрировано 34 случая коронавируса

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В Татарстане зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом, из них 1 — завозной, 33 — контактные. «15 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 8 человек, в Набережных Челнах — 4, в Мензелинском районе — 4, в Актанышском и Спасском районах — по 3 случая, в Нижнекамском — 2, в Азнакаевском, Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Сармановском, Тукаевском — по 1 случаю.

На 27 апреля в республике зарегистрировано 20 344 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 17 412 человек, в том числе 29 за минувшие сутки. 

Всего провакцинировано 234 053 человека (прирост за сутки 4 289), из них 144 029 получили вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику

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